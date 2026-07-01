Informations pratiques

Échiré

Restauration d’un mur en pierre au Château du Coudray-Salbart à Échiré

Chemin de Salbart Échiré Deux-Sèvres

Tarif : – – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-19

Durant les 15 jours du chantier, les bénévoles interviendront sur la réfection d’un muret typique de l’environnement et du patrimoine local. Ils seront initiés aux techniques de la construction en pierres sèches encadrés par des professionnels du patrimoine, du bâti ancien et du paysage.

Les travaux porteront aussi sur le nettoyage de la végétation sur les maçonneries du château selon des techniques douces et non destructives pour le bâti.

Au-delà de la préservation du patrimoine bâti, l’association s’attache à transmettre l’histoire de la région. Pendant le séjour, un animateur linguistique sera présent sur les moments clés, pour permettre de faciliter les échanges et la cohésion du groupe.

Sur tous nos chantiers, nous souhaitons que les bénévoles soient réellement acteurs de leur séjour, nous les inviterons donc à se concerter afin de proposer des activités et animations. .

Chemin de Salbart Échiré 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 71 07 contact@coudraysalbart.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restauration d’un mur en pierre au Château du Coudray-Salbart à Échiré

L’événement Restauration d’un mur en pierre au Château du Coudray-Salbart à Échiré Échiré a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Niort Marais Poitevin