RESTAURATION EN COURS ! VISITES COMMENTÉES AUTOUR DU PONT DE FER DE LACROIX-FALGARDE Pont de fer de Lacroix-Fagarde Lacroix-Falgarde

Informations pratiques

Lacroix-Falgarde

RESTAURATION EN COURS ! VISITES COMMENTÉES AUTOUR DU PONT DE FER DE LACROIX-FALGARDE

Pont de fer de Lacroix-Fagarde Avenue des Pyrénées Lacroix-Falgarde Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 11:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Un événement organisé par la Direction des Archives et du Patrimoine Culturel dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

_**Venez découvrir le pont de fer de Lacroix-Falgarde et les travaux menés par le Conseil départemental de la Haute-Garonne depuis juin 2025 ! Construit en 1902/1903 et inspiré d’Eiffel, il s’agit d’un des derniers ponts métalliques qui subsistent en Haute-Garonne.**_

C’est l’occasion de rencontrer les professionnels qui œuvrent à sa préservation et d’expérimenter une visite où les patrimoines, l’Histoire et la technique se rencontrent pour conserver cet ouvrage du tout début du XXe siècle et le rendre de nouveau accessible aux habitants. Qu’on se le dise à sa réouverture, le pont sera accessible aux piétons et cyclistes et connecté aux pistes cyclables proches !

Animation Richard Bravard (chargé d’études responsable du suivi du chantier de restauration), Virginie Ferval (archiviste), Cynthia Bicheron (chargée de mission patrimoine pour le Conseil départemental de la Haute-Garonne), Mathieu Orth (conservateur de la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège) et Amine Baroudi (ingénieur principal, entreprise Baudin Chateauneuf).

_En partenariat avec la réserve naturelle régionale Confluence Garonne-Ariège, les communes de Lacroix-Falgarde et Pinsaguel, et la société Baudin Chateauneuf._

**Trois départs de visite ** 11h / 14h / 15h30.

**Durée ** 45mn.

**Parking gratuit conseillé place du Foyer** (à côté de la mairie de Lacroix-Falgarde).

**- -**

**Tout public.**

**Samedi 19 septembre de 11h à 15h30.**

**Rdv >** à l’entrée du pont, au bout de l’avenue des Pyrénées, 31120 Lacroix-Falgarde.

**Réservation >** En ligne sur la plateforme des Archives à partir du 1er septembre, merci de cocher le champ Autres activités culturelles .

**GRATUIT.** .

Pont de fer de Lacroix-Fagarde Avenue des Pyrénées Lacroix-Falgarde 31120 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An event organized by the Archives and Cultural Heritage Department as part of the 2026 European Heritage Days.

L’événement RESTAURATION EN COURS ! VISITES COMMENTÉES AUTOUR DU PONT DE FER DE LACROIX-FALGARDE Lacroix-Falgarde a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE