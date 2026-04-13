Restauration et initiation à la maçonnerie à la chaux, Chemin de tuilière, Aups

Restauration et initiation à la maçonnerie à la chaux 15 – 17 avril Chemin de tuilière Var

nombre de places limitées entre 15 et 20, initiation gratuite, repas du midi offert par la commune de Aups,

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T08:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T08:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

RESTAURATION DU CANAL DES PRÉS

La commune d’Aups, en partenariat avec le syndicat d’arrosant qui gère le canal de Cresson, du Sault et de la ville d’Aups, souhaitent poursuivre la restauration entamée en 2018. Un programme d’envergure est lancé avec l’objectif de conduire des chantiers participatifs au long des 5 prochaines années afin de rétablir 100 mètres linéaires du canal. Le projet porte sur une section en amont du moulin bas, au lieu-dit la Tuilière.

Cette portion du canal, très dégradée, nécessite des travaux de maçonnerie pour reconstruire les murs en pierres avec un mortier de chaux hydraulique. Ce chantier est accompagné techniquement par Frédéric Rosso, spécialiste du bâti ancien.

Les premières mentions de délibérations communales concernant le canal de Cresson remontent à 1540. L’ancien règlement tombe en désuétude en 1672. Un nouveau syndicat se constitue en 1943. Le cadastre napoléonien de 1832 indique clairement le tracé du canal qui prend sa source au château de Cresson poursuivant son cheminement dans la plaine, alimentant ainsi plus de six moulins.

PROGRAMME

8h15: accueil café; 8h30: démarrage des travaux; 12h30: pause repas ; 18h00: fin de journée, tout est rangé.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date: Mercredi 15 Avril 2026 – Jeudi 16 Avril 2026

et Vendredi 17 Avril 2026

Horaire: 8h15 à 18h00 Commune: Aups

Lieu: la Tuilière (proche de la station d’épuration)

Participation gratuite, places limitées.

Inscription obligatoire et renseignements à la maison du Parc : msalvarelli@parcduverdon.fr ou au 06 76 65 41 13

Matériel à prévoir (facultatif): pioche, truelle, seau de maçon

Equipement personnel (obligatoire) : chaussures de sécurité ou bottes, lunettes de protection, gants, vêtements de travail, eau en quantité

Repas : accueil café et pique-nique offerts par la commune.

Dans une ambiance conviviale et studieuse, venez vous initier à la maçonnerie à la chaux en restaurant un canal séculaire

Chemin de tuilière 83630 Aups Aups 83630 le Moulin Bas Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 76 65 41 13 https://www.parcduverdon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.parcduverdon.fr/agenda »}, {« type »: « email », « value »: « asacressonaups@yahoo.com »}] [{« link »: « mailto:msalvarelli@parcduverdon.fr »}] Parking a 100 mètres

RESTAURATION DU CANAL DES PRÉS

©Marjorie Salvarelli PNRV