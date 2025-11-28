Restauration, rénovation les différences et les enjeux Actualités patrimoniales saintaises Salle Saintonge Salle n° 5 Saintes

Restauration, rénovation les différences et les enjeux Actualités patrimoniales saintaises

Salle Saintonge Salle n° 5 11 rue Fernand Chapsal Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 21:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Rencontre-débat

.

Salle Saintonge Salle n° 5 11 rue Fernand Chapsal Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 50 86 46 mediactions@laposte.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Restauration, rénovation les différences et les enjeux Actualités patrimoniales saintaises Saintes a été mis à jour le 2025-11-12 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge