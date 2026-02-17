Restaurations dans les églises: La descente de croix Place du Pré Le Mans

Restaurations dans les églises: La descente de croix

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 14:00:00

fin : 2026-03-15 17:00:00

Date(s) :

2026-03-11 2026-03-14 2026-03-15

La Ville du Mans a confié à Fanny Chauvet, conservatrice-restauratrice de peintures, la restauration d’un tableau classé monument historique.

Cette Descente de Croix est une copie d’une peinture de Charles Le Brun exposée au Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Cette intervention a permis de préserver un tableau fragilisé par le temps et de redécouvrir la signature du copiste.

Ces conférences permettront de découvrir le parcours de Fanny Chauvet et les grandes étapes de son travail.

En complément,

Les 14 et 15 mars, un médiateur assurera une permanence pour présenter le travail de restauration. .

Place du Pré Eglise Notre-Dame-du-Pré Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

English :

