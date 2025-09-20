Restaurer les vitraux du XIXème siècle Atelier Baudoin Saint-Maur-des-Fossés

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:00:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

L’atelier présentera cette année des vitraux du XIXe siècle illustrant les techniques en vogue à cette époque et les problèmes de conservation spécifiques s’y rapportant. Les visites sont sur réservation par mail. Créneaux ouverts samedi et dimanche : 9h, 10h30, 13h30, 15h, 16h30. Les enfants sont les bienvenus ( merci de le préciser lors de la réservation pour une animation dédiée ). Pour les personnes présentant des handicaps, voir en direct avec nous si nous sommes en mesure de vous accueillir. Merci et à bientôt !

Atelier Baudoin 43 bis rue Viala 94100 Saint-Maur des Fossés Saint-Maur-des-Fossés 94210 Le Parc Saint-Maur Val-de-Marne Île-de-France 01 85 12 00 31 http://www.vitrail-baudoin-monique.com [{« type »: « email », « value »: « atelierbaudoin@oange.fr »}] Fondé en 1992 par Isabelle Baudoin, l’atelier se consacre avant tout aux missions de conservation-restauration du patrimoine vitrail, tout en ménageant une ouverture à la création et à la formation des jeunes. RER A à 10 mn à pieds, 1 stationnement pour personne à mobilité réduite devant l’atelier

Démonstration de savoir-faire

Atelier Baudoin-Monique