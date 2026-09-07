Restaurer pour transmettre par les archives municipales de Valréas, Château de Simiane, Valréas

Informations pratiques

Restaurer pour transmettre par les archives municipales de Valréas 19 et 20 septembre Château de Simiane Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Service des Archives municipales présentera notamment « Restaurer pour transmettre », avec une sélection exceptionnelle d’ouvrages anciens et de documents remarquables avant et après restauration, complétée par une présentation des techniques et des métiers de la restauration patrimoniale.

Château de Simiane 8 Place Aristide Briand, 84600 Valréas, France Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490353044 https://chateau-simiane.fr L’Hôtel de Simiane est érigé sur les vestiges d’une ancienne demeure qui aurait été construite par la famille des Montauban au XIIIe siècle. Hugues Aymeric fit construire au XIVe siècle les deux corps de bâtiment encore visibles le long de la rue de l’Hôtel de ville.

Aujourd’hui, l’édifice se compose de deux parties bien distinctes. À l’ouest, l’aile oblique du XIVe siècle : elle comprend deux bâtiments alignés, dont le plus important abrite une salle par étage. Au centre, le corps principal de l’Hôtel occupe toute la largeur du terrain et masque l’aile médiévale du côté du levant.

Le Château de Simiane vous propose de retrouver tout au long de l’année une quarantaine de maquettes réalisées par Jean-Claude Vangierdegom. Vous y retrouverez les principaux édifices patrimoniaux de l’Enclave des Papes et du Pays de Grignan. Parking Jean Pagnol et tour de ville de Valréas

Le Service des Archives municipales présentera notamment « Restaurer pour transmettre », avec une sélection exceptionnelle d’ouvrages anciens et de documents remarquables avant et après restauration,…

©Mairie de Valréas