Restaurer un château du XVIe siècle : savoir-faire et techniques de couverture Parc et château de la Varenne Haironville

Restaurer un château du XVIe siècle : savoir-faire et techniques de couverture Dimanche 21 septembre, 14h30 Parc et château de la Varenne Meuse

Entrée sur le site : 5 € par adulte ; gratuit jusqu’à 18 ans. Aucun accès gratuit sur le site web. Parc accessible de 14h30 à 18h. Durée des conférences avec projection : 1h (de 15 h à 18h). Groupes de 20 personnes par conférence

Découvrez les coulisses du chantier de restauration des toitures et de la tourelle d’un château du XVIe siècle, mené entre 2023 et 2025. L’entreprise artisanale en charge des travaux partagera son expérience à travers une série de conférences avec projection. Le parc sera également accessible en complément de ces présentations. Une belle occasion de valoriser les savoir-faire traditionnels et les métiers du patrimoine bâti.

Parc et château de la Varenne 9 rue Victor Pétin, 55000 Haironville Haironville 55000 Meuse Grand Est 0607600220 http://www.lorrainedesjardins.com/fr/ Le château de La Varenne est un monument historique classé, habité par la même famille depuis six générations. Sa construction date du milieu du XVIᵉ siècle, dans le plus pur style Renaissance. À l’intérieur, un rare plafond sculpté à caissons de pierre dans le vestibule est contemporain de la construction. L’escalier et la salle à manger datent du XVIIIᵉ siècle.

Cette demeure privée est toujours habitée.

Le parc de 20 hectares, dessiné au XIXᵉ siècle dans le style romantique, est entouré par la rivière la Saulx. On y découvre de nombreuses essences d’arbres centenaires, originaires du monde entier. Des allées en herbe incitent à la promenade.

