La Chapelle-du-Bois

Restaurer une maison rurale ancienne : Concevoir son projet de restauration

place de l’église La Chapelle-du-Bois Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:15:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Suivi de projet étape 1 Concevoir son projet de restauration

Rencontre avec la propriétaire et un artisan

Cette première séance consistera en la présentation du site (son intérêt historique et ses pathologies) et du projet de restauration conçu dans le respect de l’architecture et de l’environnement les réflexions, étude et démarches préalables au lancement des travaux

L’idée de ce premier rendez-vous est un partage de connaissance et de réflexion autour des enjeux de la restauration, de l’adaptation de l’architecture aux besoins actuels et aux soucis d’économies d’énergie, de préservation de l’environnement et de l’architecture.

Inscription recommandée auprès du Perche Sarthois.

Rendez-vous place de l’église pour un départ en covoiturage

Gratuit .

place de l’église La Chapelle-du-Bois 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 60 72 77 perche-sarthois@orange.fr

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English :

Project follow-up Stage 1 Designing your restoration project

L’événement Restaurer une maison rurale ancienne : Concevoir son projet de restauration La Chapelle-du-Bois a été mis à jour le 2026-04-07 par Pays Perche Sarthois