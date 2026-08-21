Restaurez votre patrimoine : comprendre les enjeux à travers des exemples à Sombacour / Val d’Usiers, Sombacour, salle des fêtes, Val-d’Usiers

Informations pratiques

Restaurez votre patrimoine : comprendre les enjeux à travers des exemples à Sombacour / Val d’Usiers Samedi 19 septembre, 09h30 Sombacour, salle des fêtes Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Les règles d’urbanisme, la préservation du patrimoine et la prise en compte de l’environnement sont des enjeux majeurs qui encadrent souvent les projets de réhabilitation. Articuler ces trois dimensions afin de bien orienter son projet est désormais indispensable à toute réhabilitation réussie. Quelles sont les règles à respecter ? Quelles sont les procédures à suivre ?

Quels sont les matériaux naturels ? Comment isoler la construction ?

Où positionner de nouvelles ouvertures ? Quelles énergies choisir ?

Comment récupérer l’eau de pluie ? …

L’atelier « Restaurer son patrimoine » vise à apporter des réponses à ces questions au travers d’une visite de la commune de Sombacour et la présentation d’exemples concrets.

En partenariat avec la Communauté de communes Altitude 800.

Sombacour, salle des fêtes Place du Général Lonchamp 25520 Val d’Usiers Val-d’Usiers 25520 Sombacour Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonhabitatdoubs.fr/restaurez-votre-patrimoine-comprendre-les-enjeux-a-travers-des-exemples-a-val-dusiers/ »}]

Les règles d’urbanisme, la préservation du patrimoine et la prise en compte de l’environnement sont des enjeux majeurs qui encadrent souvent les projets de réhabilitation. Articuler ces trois afin de…

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