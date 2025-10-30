Reste avec moi ce soir Vair-sur-Loire

Reste avec moi ce soir

Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire Loire-Atlantique

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-10-30 20:30:00

2025-10-30 2025-11-01

ARSCENIC vous propose « Reste avec moi ce soir » avec Elisa PITON et Bertrand RABAUD, mis en scène par François GENTILHOMME.

Lui vient de mourir. Elle reçoit parents et amis pour la veillée funèbre. Elle parle beaucoup. Puis elle va mettre tout le monde à la porte pour rester seule avec Lui. Ils se disent tout ce qu’ils n’ont jamais osé se dire avant que l’éternité ne les sépare.

La cruauté du deuil de l’être aimé représentée dans un ultime échange. Un dernier instant pour se retrouver en tête-à-tête, pour s’aimer, s’expliquer, se disputer et se souvenir avant les irrémédiables adieux.

Salle Louis Rousseau Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 34 01 72 72

English :

ARSCENIC presents « Reste avec moi ce soir » with Elisa PITON and Bertrand RABAUD, directed by François GENTILHOMME.

German :

ARSCENIC bietet Ihnen « Reste avec moi ce soir » mit Elisa PITON und Bertrand RABAUD, inszeniert von François GENTILHOMME.

Italiano :

ARSCENIC presenta « Reste avec moi ce soir » con Elisa PITON e Bertrand RABAUD, regia di François GENTILHOMME.

Espanol :

ARSCENIC presenta « Reste avec moi ce soir » con Elisa PITON y Bertrand RABAUD, dirigida por François GENTILHOMME.

