Reste (la tournée à vélo) Nuret-le-Ferron

Spectacle « In situ » tout public mêlant marionnette portée, chant lyrique et dessin en live.

Spectacle « In situ » tout public mêlant marionnette portée, chant lyrique et dessin en live. Chaque représentation sera suivi d'un repas partagé au coeur du village.

Nuret-le-Ferron 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 6 98 59 42 08

English :

In situ » show for all audiences, combining puppetry, opera singing and live drawing.

German :

Ein « In situ »-Spektakel für alle Zuschauer, das getragene Marionetten, lyrischen Gesang und Live-Zeichnung miteinander verbindet.

Italiano :

Uno spettacolo « in situ » per tutti i tipi di pubblico, che combina burattini, canto lirico e disegno dal vivo.

Espanol :

Un espectáculo « in situ » para todos los públicos, que combina marionetas, canto lírico y dibujo en directo.

