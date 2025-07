Reste pas planté là! Maison Mège/ Parking du bas Francillon-sur-Roubion

Reste pas planté là! Maison Mège/ Parking du bas Francillon-sur-Roubion samedi 12 juillet 2025.

Reste pas planté là!

Maison Mège/ Parking du bas 19 RUE DE LA MAIRIE Francillon-sur-Roubion Drôme

Tarif : 9 – 9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-12 20:00:00

fin : 2025-07-12 21:00:00

Date(s) :

2025-07-12

Entre danse hip hop, disloqué et cartoon burlesque, un spectacle qui nous plonge dans l’univers de la ferme au grès des mésaventures d’un épouvantail.

A partir de 6 ans…

.

Maison Mège/ Parking du bas 19 RUE DE LA MAIRIE Francillon-sur-Roubion 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 44 39 75

English :

Somewhere between hip hop dance, dislocation and cartoon burlesque, this show plunges us into the world of the farm as a scarecrow’s misadventures unfold.

For ages 6 and up…

German :

Zwischen Hip-Hop-Tanz, Dislokation und Cartoon-Burleske, eine Aufführung, die uns in die Welt des Bauernhofs eintauchen lässt, während wir die Missgeschicke einer Vogelscheuche miterleben.

Ab 6 Jahren…

Italiano :

A metà tra danza hip hop, dislocazione e cartone animato burlesco, questo spettacolo ci immerge nel mondo della fattoria seguendo le disavventure di uno spaventapasseri.

Per bambini dai 6 anni in su…

Espanol :

A medio camino entre la danza hip hop, la dislocación y la caricatura burlesca, este espectáculo nos sumerge en el mundo de la granja mientras seguimos las desventuras de un espantapájaros.

A partir de 6 años…

L’événement Reste pas planté là! Francillon-sur-Roubion a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme