RESTER DANS LA COURSE – Version classe LPA Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire

RESTER DANS LA COURSE – Version classe LPA Félix Gaillard Barbezieux-Saint-Hilaire jeudi 9 octobre 2025.

RESTER DANS LA COURSE – Version classe Jeudi 9 octobre, 10h00 LPA Félix Gaillard Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-09T10:00 – 2025-10-09T11:30

Fin : 2025-10-09T10:00 – 2025-10-09T11:30

Dans une salle de classe, les élèves et leur professeur.e entrent comme à l’accoutumée. Devant eux.elles Marilyne et Sébastien sont assis. Le duo et la classe se font face et comme on commencerait une discussion avec des ami.e.s, Marilyne raconte l’histoire d’un spectacle RESTER DANS LA COURSE, un spectacle qui n’aura pas lieu comme prévu. Au fil des mots, Seb l’accompagne à la guitare, chante et nous entraîne dans d’autres univers sensibles. Par la force de l’imagination et des mots écrits et portés par Marilyne, la salle de classe devient piscine, forêt, scène de théâtre… Dans ce spectacle d’1h05, la lumière du jour et les néons de la salle de classe accompagnent le récit et, sans artifice, sans technique, le spectacle apparaît.

C’est l’essence même du théâtre qui est en jeu à ce moment précis, l’histoire puissante d’une femme et de son ami musicien venus délivrer un moment intime, direct et précieux, adressé à eux.elles, les yeux dans les yeux, face to face.

Ce spectacle est la promesse d’une rencontre, un moment d’écoute que l’on peut préparer mais que l’on ne peut pas présager, comme un cadeau de la vie, un alignement de planètes, un acte magique.

A l’issue de la représentation, pendant une trentaine de minutes, interprètes et élèves échangent sur ce qu’il.elle.s ont vu, entendu, sur la vie ou sur tout autre chose, c’est libre. Suite à ce temps d’échange, un temps d’atelier de 3 heures, théâtre-musique, en demi- groupe est proposé aux élèves autour des thématiques du spectacle.

LPA Félix Gaillard Barbezieux Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine

Cie La Soeur de Shakespeare

Alexandre Doublet