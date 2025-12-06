RESTER DANS LA COURSE – Version jardin Centre culturel La Souterraine

RESTER DANS LA COURSE – Version jardin Samedi 6 décembre, 16h00 Centre culturel Creuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T16:00:00 – 2025-12-06T17:30:00

Fin : 2025-12-06T16:00:00 – 2025-12-06T17:30:00

RESTER DANS LA COURSE – AUTOFICTION TRAGICOMIQUE

Il y a deux ans, nous étions deux artistes taraudées par un furieux désir de parler de notre bagarre acharnée pour rester dans la course. Parler de cette impossibilité de cocher toutes les cases, de répondre aux multiples injonctions de notre société néo-libérale ultra connectée.

En cours de route – de course – ma partenaire a fait un burn out.

Je me suis retrouvée seule avec la certitude qu’il fallait continuer. Mais comment ? Faire de cette interruption un nouveau chemin : écrire une fiction à partir de cette réalité vécue. Raconter toutes les courses de la vie.

La course pour :

Ne pas être un loser, un raté, un has been, un rien

Vieillir sans ce que ça voit

Rester cool, tendance, dans le move

Être aimé, populaire, choisi, liké

Gagner sa vie

Être en bonne santé, sportif, épanoui, joyeux et performant

Être serein, zen, bienveillant, résilient

Avoir le bon corps, le bon look, le bon mec, la bonne meuf, les bons enfants, la bonne déco, le bon style, les bonnes photos de vacances, réussir, montrer qu’on réussit.

Les tribulations d’une quadragénaire qui révèle sans détour ses difficultés pour rester dans la course.

Un exercice de nudité et d’autodérision pour questionner le mensonge permanent de la représentation de soi.

Une histoire singulière traversée par celle d’autres figures, qui elles aussi, essaient de rester dans la course.

Une tentative consolatrice de partager l’extrême difficulté que représente être vivant.e.

Centre culturel La Pouyade La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Cie La soeur de Shakespeare

Sandrine Deketelaere