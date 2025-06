Rester humain dans un monde numérique (Partie 2) Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris 30 juin 2025

Rester humain dans un monde numérique (Partie 2) Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) Paris Lundi 30 juin, 19h00 Entrée libre

La révolution numérique transforme en profondeur nos liens, nos émotions, notre quotidien. Ce second volet du séminaire Cinéphilo poursuit l’enquête : peut-on encore parler d’humanité à l’ère des algorithmes ? Par le prisme du cinéma, l’essayiste et philosophe Ollivier Pourriol ouvre une discussion accessible, critique et joyeusement philosophique.

La révolution numérique continue de bouleverser tous nos usages. Par le biais de la « dématérialisation », elle invente un nouveau rapport à la matière, aux autres, à la société, à l’amour, au monde. Que signifie rester humain dans un monde numérique ? Cela a-t-il encore un sens ? Est-ce un horizon tenable ?

À l’affiche (extraits analysés) :

Les Mitchell contre les machines de Mike Rianda (studio Sony Pictures Animation)

Démolition Man de Marco Brambilla

La Vie rêvée de Walter Mitty de Ben Stiller

Pourquoi revenir (ou venir) ?

Pour enrichir la réflexion du 18 juin ou la découvrir sans prérequis.

Pour explorer la figure de « l’humain augmenté » dans les récits de fiction.

Pour confronter nos intuitions, nos craintes et nos espoirs sur le monde numérique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-30T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-30T21:00:00.000+02:00

Conservatoire national des Arts et Métiers (Cnam) 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003 Paris