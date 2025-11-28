Rester jeune, c’est dans la tête visio-conférence Dr de Ladoucette Sablé-sur-Sarthe

Rester jeune, c’est dans la tête visio-conférence Dr de Ladoucette

Le Dr Olivier de Ladoucette est un psychiatre-gériatre, il défend une approche proactive du vieillissement, basée sur l’activité intellectuelle, l’hygiène de vie, les liens sociaux et la stimulation spirituelle. Il milite pour une prévention active de la maladie, la recherche clinique et médicale, et l’importance du bien-vieillir global (aspect psychique, social, spirituel).

En juillet 2024, il est porteur de la flamme olympique, en reconnaissance de son action pour la société à travers la lutte contre Alzheimer.

En 2005, il publie Rester jeune, c’est dans la tête.

En visio-conférence en direct à la Casa Feliz, il nous parlera de son approche de l’avancée en âge, puis il y aura un temps de questions/réponses. .

44bis Rue du Mans, Sablé-sur-Sarthe, France

English :

Staying young is in your head videoconference Dr de Ladoucette

German :

Jung bleiben ist eine Kopfsache Videokonferenz Dr. de Ladoucette

Italiano :

Rimanere giovani è una questione di testa videoconferenza Dr. de Ladoucette

Espanol :

Mantenerse joven está en tu cabeza videoconferencia Dr de Ladoucette

