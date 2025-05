RESTER SEREIN QUAND TOUT S’ACCÉLÈRE – Montpellier, 17 mai 2025 07:00, Montpellier.

Hérault

RESTER SEREIN QUAND TOUT S’ACCÉLÈRE 15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 9

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube

Le samedi 17 mai de 10:00 à 13:00 avec Loan Tran

Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon du quotidien. Quand les journées s’enchaînent à toute vitesse et que les obligations s’accumulent, garder l’esprit clair et le cœur paisible devient un vrai défi.

Il est facile de se laisser emporter par le tourbillon du quotidien. Quand les journées s’enchaînent à toute vitesse et que les obligations s’accumulent, garder l’esprit clair et le cœur paisible devient un vrai défi.

Cet événement de méditation vous propose un retour à l’essentiel ralentir, respirer, se recentrer. À travers des séances guidées et des pratiques de pleine conscience, vous apprendrez à apaiser votre esprit et à cultiver une sérénité durable, même dans les périodes les plus chargées.

Des outils simples, concrets et puissants pour rester ancré et présent, quel que soit le rythme du monde autour de vous.

Ouvert à tous, débutants comme pratiquants plus avancés. Venez faire une pause ressourçante… et repartir avec plus de clarté, d’équilibre et de joie.

Loan Tran pratique le bouddhisme kadampa depuis 2011. Touchée par la profondeur de cette sagesse, elle s’attache à la transmettre de manière claire et accessible, en lien direct avec les défis de la vie moderne.

Samedi 17 mai

10h-11h15 | 11h45-13h 9 EUR.

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Meditation workshop at the Montpellier center and on YouTube

Saturday May 17 from 10:00 to 13:00 with Loan Tran

It’s easy to get caught up in the hustle and bustle of everyday life. When the days are fast-paced and obligations pile up, keeping a clear mind and a peaceful heart becomes a real challenge.

German :

Meditationskurs im Zentrum in Montpellier und auf YouTube

Am Samstag, den 17. Mai von 10:00 bis 13:00 Uhr mit Loan Tran

Es ist leicht, sich vom Strudel des Alltags mitreißen zu lassen. Wenn die Tage wie im Flug vergehen und sich die Verpflichtungen häufen, wird es zu einer echten Herausforderung, einen klaren Geist und ein friedliches Herz zu bewahren.

Italiano :

Laboratorio di meditazione presso il centro di Montpellier e su YouTube

Sabato 17 maggio dalle 10:00 alle 13:00 con Loan Tran

È facile farsi prendere dalla frenesia della vita quotidiana. Quando le giornate scorrono veloci e gli impegni si accumulano, mantenere la mente lucida e il cuore sereno diventa una vera sfida.

Espanol :

Taller de meditación en el centro de Montpellier y en YouTube

Sábado 17 de mayo de 10:00 a 13:00 con Loan Tran

Es fácil dejarse llevar por el ajetreo de la vida cotidiana. Cuando los días pasan deprisa y las obligaciones se acumulan, mantener la mente despejada y el corazón en paz se convierte en un verdadero reto.

