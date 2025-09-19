Restituer Vénus Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc

Restituer Vénus Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc vendredi 19 septembre 2025.

Restituer Vénus 19 – 21 septembre Musée d’art et d’histoire Côtes-d’Armor

Visites-flash de l’exposition-projet : Samedi 20 septembre à 14h, 15h, 16h et 17h. Dimanche 21 septembre à 14h et 15h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le Musée d’art et d’histoire propose un nouvel espace d’exposition temporaire autour de la place des femmes dans l’histoire, dans l’art et dans les collections du musée. Il est issu d’un projet de participation citoyenne, pensé et conçu par le musée et le collectif « dé-postures ». Une démarche originale pour nourrir notre réflexion.

Musée d’art et d’histoire Rue des Lycéens Martyrs, 22000 Saint-Brieuc, France Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0296625520 https://www.saint-brieuc.bzh/au-quotidien/culture/musee-dart-et-dhistoire Aborder la diversité des cultures, étudier leur évolution dans le temps – de nos plus lointains ancêtres jusqu’aux sociétés rurales traditionnelles – ou urbaines et contemporaines : telles sont les missions que le musée revendique et auxquelles il souhaite se consacrer. Objets quotidiens, maquettes, peintures, films… pour découvrir l’histoire, les arts traditionnels populaires et les principaux caractères du département des Côtes d’Armor, depuis sa création, jusqu’aux premières décennies de notre siècle.

Le Musée d’art et d’histoire propose un nouvel espace d’exposition temporaire autour de la place des femmes dans l’histoire, dans l’art et dans les collections du musée. Il est issu d’un projet de et…

@musée de saint-brieuc