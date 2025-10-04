Restitution atelier de slam avec Olivier Campos Médiathèque de Marcouville 44, les hauts de Marcouville 95300 Pontoise Pontoise

Restitution atelier de slam avec Olivier Campos Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque de Marcouville 44, les hauts de Marcouville 95300 Pontoise Val-d'Oise

Sur réservation

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:30:00

Apprenez à jouer avec les mots et la musicalité de la langue avec un spécialiste de la poésie ! Cette séance, la 2e et dernière, sera l’occasion d’une restitution orale des slams écrits par les participants.

Vous êtes tous invités à venir écouter leurs créations !

Samedi 4 octobre de 10h30 à 12h30

Participants : enfants et ados, à partir de 9 ans ; public : tout public

Médiathèque de Marcouville 44, les hauts de Marcouville 95300 Pontoise

