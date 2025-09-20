Restitution avec les patients du GHEF et leurs soignants dans le cadre de « Culture et santé » : « Au bord des fleurs » (Compagnie TAM) Micro-Folie de Coulommiers Coulommiers

Restitution avec les patients du GHEF et leurs soignants dans le cadre de « Culture et santé » : « Au bord des fleurs » (Compagnie TAM) Samedi 20 septembre, 15h30, 16h30 Micro-Folie de Coulommiers Seine-et-Marne

Entrée libre – Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Marcher, j’aime marcher. Le long des fleurs, à travers les squares, sur les chemins de terre, le bitume des rues, le sable chaud. Je marche pour cueillir des idées, pour résister, pour tracer ma route. Marcher sans but, sans destination, juste marcher. Car le vrai voyage commence à l’intérieur, avant de s’élancer au-dehors, à la rencontre du monde jusqu’à se parer de sa plus belle coiffure pour aller danser.

Partenaires : DRAC Île-de-France, Département de Seine-et-Marne, GHEF Coulommiers, ARS

Micro-Folie de Coulommiers 1 Rue des Templiers 77120 Coulommiers Coulommiers 77120 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 75 39 89 https://www.coulommiers.fr/loisirs/culture/micro-folie/ https://m.facebook.com/jaimecoulommiers/events/?locale=fr_FR Une Micro-Folie est un musée numérique donnant accès aux œuvres des plus grands musées nationaux et internationaux mais aussi de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, de l’Opéra national de Paris ou encore du Festival d’Avignon. En plus du musée numérique, vous y découvrirez un espace de réalité virtuelle, une ludothèque, des spectacles, des ateliers et un espace de convivialité.

Toutes ces activités sont proposées afin de favoriser les échanges et rencontres entre les artistes et les habitants. Implantée au cœur du quartier des Templiers, la Micro-Folie permet la promotion de toutes les formes artistiques, en direction de tous les publics. Cet équipement culturel vient renforcer l’attractivité de la Commanderie des Templiers, classée au titre des Monuments Historiques. Parking à proximité, Accessible en bus (ligne B, arrêt « Commanderie »)

Compagnie TAM