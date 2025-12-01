Restitution chorégraphique Maison du Temps libre Taden

Restitution chorégraphique

Après une première résidence en 2022/2023, le chorégraphe Louis Barreau est de retour au sein du Pôle Enseignement Artistique de Dinan Agglomération pour un nouveau temps de travail chorégraphique avec le département danse et les élèves CHAD (Classes à Horaires Aménagés Danse) du collège François Broussais de Dinan.

La restitution de leur travail autour de Bartok sera livré à la Maison du Temps Libre de Taden. .

