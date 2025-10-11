Restitution « Conter Sauvage ! » La Bogue d’Or Ilôt de la Minoterie Pipriac
Restitution « Conter Sauvage ! » La Bogue d’Or Ilôt de la Minoterie Pipriac samedi 11 octobre 2025.
Restitution « Conter Sauvage ! » La Bogue d’Or
Ilôt de la Minoterie 5 Rue du Dr Laennec Pipriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 17:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Organisé par Le Point de Rosée et la médiathèque de Pipriac, l’atelier « Conter Sauvage ! », proposé par Jean-Pierre Mathias et Antoine Barbedet, a réuni une dizaine de conteurs amateurs pendant deux week-ends printaniers. L’atelier Jan Brito s’est saisi des contes choisis pour en imaginer des estampes qui viendront embellir ce moment de restitution. .
Ilôt de la Minoterie 5 Rue du Dr Laennec Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Restitution « Conter Sauvage ! » La Bogue d’Or Pipriac a été mis à jour le 2025-09-23 par OT PAYS DE REDON