Restitution Corps de métier et métier de corps rue Emile Le Labourer La Chapelle-Neuve

Restitution Corps de métier et métier de corps

rue Emile Le Labourer École de Musique et de Danse La Chapelle-Neuve Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 19:30:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Une soirée sensible et dansée autour du soin et du vivant par la compagnie Le Pôle.

A travers le mouvement, Le Pôle met en lumière la richesse des échanges vécus avec les soignants, les aides à domicile, les résidents et les étudiants. Les danseurs livrent une lecture artistique et sensible de ce qui se jour dans les relations humaines entre ceux qui soignent et les résidents des EHPAD.

19h30 . Gratuit sur réservation.

[programmation La Fabrique] .

rue Emile Le Labourer École de Musique et de Danse La Chapelle-Neuve 56150 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Restitution Corps de métier et métier de corps La Chapelle-Neuve a été mis à jour le 2025-11-07 par OT BAUD Communauté