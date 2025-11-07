Restitution de la masterclass de Michael Mayo avec les étudiants du PSPBB La Petite Halle Paris

Restitution de la masterclass de Michael Mayo avec les étudiants du PSPBB La Petite Halle Paris vendredi 7 novembre 2025.

Le département Jazz et Musiques Actuelles du Pôle supérieur d’enseignement artistique Paris – Boulogne-Billancourt poursuit son travail de mise en lien des étudiantes et étudiants avec des artistes de renom à travers ses Masterclass. Après Marc Copland, La Chica, Nina Attal, Sylvain Rifflet, Braxton Cook, Gystère, c’est le chanteur américain Michael Mayo, actuellement en tournée en Europe, qui sera l’invité de cet évènement exceptionnel. Durant 3 jours intenses, les étudiantes et étudiants travailleront les compositions et les arrangements issus des deux premiers disques de Michael Mayo. Cette rencontre artistique et humaine aboutira à un concert sur la scène de la Petite Halle. Entrée gratuite soirée à ne pas manquer !

Les étudiantes et étudiants en DNSPM Jazz et musiques improvisées de 1re et 2e années donnent un concert de restitution après une master class avec Michael Mayo.

Le vendredi 07 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

gratuit sous condition

Gratuit sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-07T21:00:00+01:00

fin : 2025-11-08T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-07T20:00:00+02:00_2025-11-07T23:00:00+02:00

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Située en plein coeur du paysage culturel de la Villette, la Petite Halle affichera tout au long de l’année une programmation de lives et DJ sets qui fera écho aux différents lieux du site,sous la direction de Reza Ackbaraly (Jazz à Vienne , Mezzo).

After show de concerts , musiciens , journalistes ou DJ présentant leur coup de coeur musicaux , La Petite Halle se voudra éclectique et différente.Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)

Vélib -> Cité de la Musique (19.63m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.pspbb.fr/agenda/musique/restitution-de-la-masterclass-de-michael-mayo-avec-les-etudiants-du-pspbb-3637