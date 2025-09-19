Restitution de la résidence d’architecture « Réhabiter de bas en haut » Rougemont Rougemont

Restitution de la résidence d’architecture « Réhabiter de bas en haut » 19 et 20 septembre Rougemont Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Lors de la résidence d’architecture « Réhabiliter de bas en haut », Lorène et Clémence ont proposé une lecture contextuelle et prospective du centre historique de Rougemont, croisant architecture et vidéo pour en révéler les potentialités et en offrir une redécouverte immersive à partir d’un travail à plusieurs échelles : celle du territoire de Rougemont à travers la question de la mobilité et des déplacements, celle du centre ancien à travers une lecture globale de la morphologie du bourg, des circulations, des rez-de-chaussée inoccupés, pour identifier des leviers d’activation concrète du bâti existant, et celle de l’îlot entre la rue Basse et la Grande Rue comme terrain d’expérimentation privilégié, permettant de tester, documenter et mettre en débat des propositions plus concrètes.

Leur démarche mêle enquête sensible, narration collective et expérimentation urbaine. Elle s’organise en trois temps d’action, inspirés de la démarche de Gilles Clément pour le jardinier planétaire.

Venez assister à la restitution de leur travail, vendredi 19 et samedi 20 septembre.

Rougemont 21500 Côte-d'Or

© MA