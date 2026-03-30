Restitution de la résidence d’artiste Akiko Hoshina

3 rue du 4 février Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez la restitution de résidence d’Akiko Hoshina, entre tradition alsacienne et influences japonaises. Une exploration artistique originale autour des moules à Lammele, entre patrimoine et création contemporaine.

Plongez dans une rencontre artistique singulière avec la restitution de résidence d’Akiko Hoshina, une exploration sensible entre tradition et création contemporaine. À travers ses œuvres, l’artiste revisite les moules traditionnels du Lammele pour tisser un dialogue subtil entre héritage alsacien et influences culturelles japonaises.

Entre formes, matières et symboles, cette présentation invite à porter un regard nouveau sur un objet emblématique du territoire, transformé ici en terrain d’expression artistique. Une expérience à la fois poétique et surprenante, où les cultures se rencontrent et se réinventent. 0 .

3 rue du 4 février Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 56 22 patrimoine@cc-guebwiller.fr

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English :

Discover Akiko Hoshina?s residency report, between Alsatian tradition and Japanese influences. An original artistic exploration of Lammele molds, between heritage and contemporary creation.

L’événement Restitution de la résidence d’artiste Akiko Hoshina Guebwiller a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller