RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE DE TERRITOIRE « CADENCE-FAÏENCE » ESPACE CULTUREL ANGONIA Martres-Tolosane mardi 30 septembre 2025.

ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane Haute-Garonne

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30

2025-09-30

Restitution de la résidence de territoire « Cadence-Faïence »

Depuis avril 2025, Cyril, Mayeul et Rosalie ont travaillé à la réalisation d’un documentaire poétique sur le geste et la transmission du travail de la céramique et de la faïence, artisanat qui a fait l’essor de la région et se réinvente aujourd’hui.

Lors de cette restitution de résidence, le film documentaire sera présenté sous la forme d’une performance live une projection durant laquelle les trois artistes proposeront de jouer en direct certaines séquences du film, laissant à nouveau la place à l’instant présent.

Distribution

Réalisation & création sonore Rosalie Kauffmann

Réalisation, création musicale & sonore Mayeul Irlinger

Réalisation & cinéma d’animation: Cyril Maddalena .

ESPACE CULTUREL ANGONIA 4 Place du Général de Gaulle Martres-Tolosane 31220 Haute-Garonne Occitanie

English :

Restitution of the « Cadence-Faïence » residency project

German :

Restitution of the territory residence « Cadence-Faïence » (Rückgabe der Gebietsresidenz « Cadence-Faïence »)

Italiano :

Ripristino del progetto di residenza « Cadence-Faïence »

Espanol :

Restitución del proyecto de residencia « Cadence-Faïence

