Restitution de la résidence sur carte collaborative Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun

Maison du vent Goulien Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 18:00:00

fin : 2026-01-28 19:30:00

Date(s) :

2026-01-28

Participez à la première résidence pilote intitulée Valoriser les atouts paysagers d’un centre-bourg accueillant . Une restitution de la matinée est organisée autour de la carte collaborative Quel Goulien pour demain ? . Les personnes n’ayant pas pu se rendre disponible le matin sont chaleureusement conviés. .

Maison du vent Goulien 29770 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restitution de la résidence sur carte collaborative Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun

L’événement Restitution de la résidence sur carte collaborative Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun Goulien a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz