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Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles Salle SAP Sainte-Foy-la-Grande

Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles Salle SAP Sainte-Foy-la-Grande

Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles Salle SAP Sainte-Foy-la-Grande mardi 16 juin 2026.

Lieu : Salle SAP

Adresse : 2 rue des Lauriers

Ville : 33220 Sainte-Foy-la-Grande

Département : Gironde

Début : mardi 16 juin 2026

Fin : mardi 16 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sainte-Foy-la-Grande

Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles

Salle SAP 2 rue des Lauriers Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:30:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-16 2026-06-18

Il était plusieurs fois…
Deux Soirées Contes de restitution de l’atelier de la Cie Rouleparoles.
Salle SAP, 2 rue des Lauriers à Sainte-Foy-La-Grande.
Mardi 16 Juin et Jeudi 18 Juin à 20h30.
Un pot sera offert à la suite des contes.
Renseignements et réservation au 06 87 73 77 49 (Nell).   .

Salle SAP 2 rue des Lauriers Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 73 77 49  rouleparoles@gmail.com

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English : Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles

L’événement Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays Foyen

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