Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles Salle SAP Sainte-Foy-la-Grande mardi 16 juin 2026.

Sainte-Foy-la-Grande

Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles

Salle SAP 2 rue des Lauriers Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-16 2026-06-18

Il était plusieurs fois…

Deux Soirées Contes de restitution de l’atelier de la Cie Rouleparoles.

Salle SAP, 2 rue des Lauriers à Sainte-Foy-La-Grande.

Mardi 16 Juin et Jeudi 18 Juin à 20h30.

Un pot sera offert à la suite des contes.

Renseignements et réservation au 06 87 73 77 49 (Nell). .

Salle SAP 2 rue des Lauriers Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 73 77 49 rouleparoles@gmail.com

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English : Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles

L’événement Restitution de l’atelier contes de la Cie Rouleparoles Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Pays Foyen