Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit rue justin jouve Dieulefit

Dieulefit

Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit

rue justin jouve la halle Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:00:00

fin : 2026-04-23 21:00:00

Date(s) :

2026-04-23 2026-04-28

restitution des commentaires émis par les habitants de Dieulefit et alentour sur le questionnaire sur la vie citoyenne à Dieulefit

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rue justin jouve la halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 30 20 92 assemblee.citoyenne.dieulefit@gmail.com

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English :

feedback from residents of Dieulefit and the surrounding area on the questionnaire on civic life in Dieulefit

L’événement Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux