Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit rue justin jouve Dieulefit
Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit rue justin jouve Dieulefit jeudi 23 avril 2026.
Dieulefit
Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit
rue justin jouve la halle Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:00:00
fin : 2026-04-23 21:00:00
Date(s) :
2026-04-23 2026-04-28
restitution des commentaires émis par les habitants de Dieulefit et alentour sur le questionnaire sur la vie citoyenne à Dieulefit
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rue justin jouve la halle Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 30 20 92 assemblee.citoyenne.dieulefit@gmail.com
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English :
feedback from residents of Dieulefit and the surrounding area on the questionnaire on civic life in Dieulefit
L’événement Restitution de l’enquête sur la Vie à Dieulefit Dieulefit a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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