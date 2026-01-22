Restitution de l’étude historique du site du Moulin du Roch Site du Moulin du Roc’h Arzano

Restitution de l’étude historique du site du Moulin du Roch

Site du Moulin du Roc’h 6 Rue de Keralve Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:30:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Bien au-delà du Moulin du Roch, le site de la Roche-Moisan révèle un ensemble féodal d’une importance remarquable à l’échelle de la Bretagne. Longtemps resté en marge des grandes études historiques, ce vaste site médiéval fait aujourd’hui l’objet d’une recherche qui en renouvelle profondément la lecture.

La motte, culminant jusqu’à près de 18 mètres, domine un système défensif exceptionnel double fossé, parties taillées dans le roc, et vastes basses-cours encore lisibles dans le paysage. L’ampleur du site et son état de conservation en font un témoignage rare de l’organisation seigneuriale médiévale en Bretagne.

Implantée dans une zone stratégique entre Cornouaille et Vannetais, la Roche-Moisan porte le nom d’un lignage ancien, les Moisan, attestés dès le XIᵉ siècle. Le site traverse ensuite les grands bouleversements de l’histoire bretonne, notamment la guerre de Succession de Bretagne, période durant laquelle il aurait joué un rôle militaire, fréquenté par des figures majeures telles que Jeanne de Flandre et Jeanne de Belleville.

Abandonnée à la fin du Moyen Âge au profit de nouveaux centres fortifiés, la Roche-Moisan conserve aujourd’hui, avec la motte, le moulin, les pêcheries et le pont, un ensemble médiéval exceptionnel que cette étude invite à redécouvrir.

En présence de Michel BRAND’HONNEUR, historien et Pauline RUEN, historienne. .

Site du Moulin du Roc’h 6 Rue de Keralve Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 39 67 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Restitution de l’étude historique du site du Moulin du Roch

L’événement Restitution de l’étude historique du site du Moulin du Roch Arzano a été mis à jour le 2026-01-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS