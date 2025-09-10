Restitution de l’inventaire des lavoirs Vieux-Bourg
Restitution de l’inventaire des lavoirs
Salle des fêtes Vieux-Bourg Calvados
Début : 2025-09-10 18:30:00
2025-09-10
Patrimoine rural
Inventaire des lavoirs, mission accomplie !
Découvrez la restitution de l’inventaire. .
Salle des fêtes Vieux-Bourg 14130 Calvados Normandie
