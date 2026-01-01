Restitution de Masterclass Et Concert de Musiques Actuelles Amplifiées Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Le duo HIMA (electro-jazz) qui réunit David Aubaile (piano/ claviers) & Julien Tekeyan (batterie/ percussions), donnera un concert précédé d’une restitution de Masterclass avec des élèves du CMA6 le samedi 31 janvier à 18h30 salle Collet.

Encadrés par Céline Déniel, les élèves de l’Atelier Invention cycles II, III et spécialisé, travaillent l’écoute et la création. Ils sont rejoints pour ce projet par des élèves des classes de percussions et batterie jazz de Benjamin Henocq et des élèves de la classe FM choeur niveau 1.

Au programme : par la magie des techniques de looping, compositions instantanées intégrées à du répertoire et improvisations de textures.

Le duo HIMA et les élèves des ateliers Inventions et Création du CMA6 vous invitent pour une rencontre musicale hors du commun

Le samedi 31 janvier 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



