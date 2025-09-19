Restitution de « Motifs roubaisiens », micro résidence de l’artiste Régis Perray, rencontre et lecture Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Roubaix

Restitution de « Motifs roubaisiens », micro résidence de l’artiste Régis Perray, rencontre et lecture 19 – 21 septembre Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie Nord

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Accueil en micro résidence de création de l’artiste Régis Perray pour collecte de papier peint au sein de bâtiments en déshérences sur la commune de Roubaix. Pour les Journées européennes du patrimoine, présentation-diffusion d’une partie de sa collection intitulée « Oh le sale gosse » qui rassemble à ce jour 210 peintures réalisées sur papier peints récupérés. Rencontres avec l’artiste et dimanche après midi et lecture à haute voix d’extrait de son recueil « les mots propres », de 16h30 à 18h.

Bureau d’Art et de Recherche | Qsp galerie 112 avenue Jean Lebas – 59100 Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 31 90 http://www.le-bar.fr Espace d’exposition

© BAR – QSP