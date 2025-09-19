Restitution de « Motifs roubaisiens », micro résidence de l’artiste Régis Perray, rencontre et lecture Roubaix

Restitution de « Motifs roubaisiens », micro résidence de l’artiste Régis Perray, rencontre et lecture Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

Restitution de « Motifs roubaisiens », micro résidence de l’artiste Régis Perray, rencontre et lecture

Qsp galerie… Roubaix Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 15:00:00

fin : 2025-09-19 23:00:00

Date(s) :

2025-09-19 2025-09-21

Accueil en micro résidence de création de l’artiste Régis Perray pour collecte de papier peint au sein de bâtiments en déshérences sur la commune de Roubaix. Pour les Journées européennes du patrimoine, présentation-diffusion d’une partie de sa collection intitulée Oh le sale gosse qui rassemble à ce jour 210 peintures réalisées sur papier peints récupérés. Rencontres avec l’artiste et dimanche après midi et lecture à haute voix d’extrait de son recueil les mots propres , de 16h30 à 18h. .

Qsp galerie… Roubaix 59512 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 31 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Restitution de « Motifs roubaisiens », micro résidence de l’artiste Régis Perray, rencontre et lecture Roubaix a été mis à jour le 2025-08-23 par SIM Hauts-de-France Hauts-de-France Tourisme