Restitution de résidence de l’artiste | Mélissa Boucher Morales Centre d’art de la photographie Bergerac
mardi 15 septembre 2026 · Centre d'art de la photographie · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Restitution de résidence de l’artiste | Mélissa Boucher Morales
Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:00:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
Que la nature est belle ! Mais si fragile aussi… Les petits artistes sont conviés à un atelier de croquis nature et aquarelle, pour célébrer et regarder la nature qui nous entoure.
Atelier pour enfants de 6 à 12 ans, accompagnés.
Gratuit et sur réservation.
Dans le cadre se sa résidence au Cnetre d’Ar de la photographie de Bergerac, l’artiste Mélissa Boucher Morales présentera sa pratique artistique et ses recherches récentes.
Gratuit, sur réservation. .
Centre d’art de la photographie 9 Rue Saint-Esprit Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 04 13 musees@bergerac.fr
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English : Restitution de résidence de l’artiste | Mélissa Boucher Morales
Nature is so beautiful! But so fragile too… Little artists are invited to a nature and watercolor sketching workshop, to celebrate and look at the nature that surrounds us.
Workshop for accompanied children aged 6 to 12.
Free and by reservation.
L’événement Restitution de résidence de l’artiste | Mélissa Boucher Morales Bergerac a été mis à jour le 2026-08-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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