Restitution de spectacle en cours de création Violence gratuite Ducey Ducey-Les Chéris mercredi 11 mars 2026.
Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris Manche
Début : 2026-03-11 20:00:00
fin : 2026-03-11 21:00:00
2026-03-11
Nom du projet Violence gratuite.
Genre Esthétique Rap Métal.
Violence gratuite est une collision frontale entre rage, introspection et catharsis sonore.
Porté par R.T.O (voix/lyrics) et Riff (guitares/compo/production), le projet fusionne Rap, Trap, Metal et EDM dans un chaos maîtrisé. .
Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net
