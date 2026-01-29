Restitution de spectacle en cours de création Violence gratuite Ducey Ducey-Les Chéris

Restitution de spectacle en cours de création Violence gratuite

Nom du projet Violence gratuite.

Genre Esthétique Rap Métal.

Violence gratuite est une collision frontale entre rage, introspection et catharsis sonore.

Porté par R.T.O (voix/lyrics) et Riff (guitares/compo/production), le projet fusionne Rap, Trap, Metal et EDM dans un chaos maîtrisé. .

Ducey 23 rue du Couvent Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 2 33 48 19 44 contact@musique-experience.net

