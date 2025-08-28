Restitution des ateliers Cie Théâtre Amer Théâtre de l’Arche Tréguier

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Dans le cadre de la venue du Théâtre Amer et avec le metteur en scène de la compagnie et un ou une collaboratrice musicale, nous proposons à un groupe de participants de travailler dans les conditions et l’exigence d’une création professionnelle, au cours d’une session dense, d’une semaine, à la réalisation d’un objet théâtral à part entière et à sa restitution publique en fin de stage sur la scène du théâtre.

A la manière d’artisans d’art, le Théâtre Amer développe depuis plusieurs années des savoir-faire dont la transmission permet de renouveler l’expérience de la circulation du jeu, des rythmes et de la parole. Mêlant au plateau musique et théâtre, prise de parole et chant, il travaille des outils simples pour mettre les voix en vibration, déployer les corps en douceur et de consolider une prise de parole assumée et assurée malgré le trac ou la peur toujours présente.

L’actrice et l’acteur sont les athlètes des émotions. A l’égal d’un sport, la pratique est physique. Basée sur une approche corporelle, hors de toute psychologie, elle reste toujours bienveillante, collaborative et délicate en tenant compte des spécificités de chaque participant. Il s’agit d’expérimenter sur le plateau de théâtre la possibilité d’être celui/celle qui émeut, qui cherche l’émoi et l’émotion, littéralement qui met en mouvement, qui déplace, autant soi-même que l’autre, celui/celle qui regarde. Il s’agit d’envisager tout ce que cela requiert d’efforts et de ressentir profondément tous les possibles que cela offre.

Ces ateliers donneront lieu à la création d’une petite forme théâtre qui sera jouée sur le plateau du Théâtre de l’Arche et en public.

Ce projet vous intéresse, candidatez en nous contactant à l’adresse carole.boetti@lannion-tregor.com et rejoignez le Théâtre Amer dans l’aventure d’une création théâtrale ! Aucun pré-requis demandé, débutants bienvenus !] Restitution publique le vendredi 20 février à 20h30 Durée envisagée 45’ .

Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

