Restitution des ateliers d’écriture animés par l’auteur Arno Bertina : les objets ont une histoire Médiathèque Françoise Sagan Paris

« On a tous un objet auquel on est attaché d’une manière particulière – qu’il ait une valeur marchande ou non. C’est qu’il permet, souvent, de dérouler une partie de l’histoire familiale, et celle du pays. C’est ce type de lien que nous essaierons de porter au jour : ce qui nous relie à d’autres vies que la nôtre en nous inscrivant dans un espace-temps qui nous dépasse de la tête et des épaules. Mais parce que cet atelier d’écriture compte trois séances de trois heures chacune, nous pouvons être ambitieux (artistiquement), et nous amuser à expérimenter une forme inattendue pour mettre en valeur les textes qui seront écrits. »

Infos pratiques

Restitution le samedi 29 novembre de 18h à 20h dans l’auditorium de la médiathèque

Découvrez les textes des participants de ces ateliers dans les trois bibliothèques de l’arrondissement.

Le samedi 29 novembre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

