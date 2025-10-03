Restitution des Ateliers d’écriture « Vous êtes ici » Médiathèque L’escale De Saint Jouin Bruneval Saint-Jouin-Bruneval

Restitution des Ateliers d’écriture « Vous êtes ici » Médiathèque L’escale De Saint Jouin Bruneval Saint-Jouin-Bruneval vendredi 3 octobre 2025.

Lecture savoureuse des textes produits par les participantes et les participants des ateliers d’écriture « Vous êtes ICI ».

Du 22 au 26 juillet 2025, l’écrivaine et cinéaste Gabrielle Schaff a accompagné une trentaine de personnes habitant la région pour leur permettre de raconter la transformation du village au fil des décennies, évoquer des lieux disparus, lointains, rêvés. Ces récits individuels, reflets des expériences sensibles de chacune et chacun, seront lus par deux comédiennes de l’association théâtrale et d’oralité « Théâtre de l’éphémère ».

Médiathèque L'escale De Saint Jouin Bruneval 12bis rue Général de Gaulle 76280 Saint-Jouin-Bruneval

