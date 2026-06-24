UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Restitution des ateliers musique de chambre Place Charles de Gaulle Commercy

Restitution des ateliers musique de chambre Place Charles de Gaulle Commercy mercredi 1 juillet 2026.

Lieu
Place Charles de Gaulle
Adresse
Conservatoire de musique
Ville
55200 Commercy
Département
Meuse
Début
mercredi 1 juillet 2026
Fin
mercredi 1 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 Gratuit

Commercy

Restitution des ateliers musique de chambre

Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Le Conservatoire de Musique de Commercy vous invite à la restitution des ateliers musique de chambre, venez nombreux.Tout public
0  .

Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46  conservatoiredemusique@commercy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Commercy Conservatory of Music invites you to the chamber music workshop recital—we hope to see many of you there.

L’événement Restitution des ateliers musique de chambre Commercy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS