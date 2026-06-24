Restitution des ateliers musique de chambre Place Charles de Gaulle Commercy
Restitution des ateliers musique de chambre Place Charles de Gaulle Commercy mercredi 1 juillet 2026.
Commercy
Restitution des ateliers musique de chambre
Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy Meuse
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Le Conservatoire de Musique de Commercy vous invite à la restitution des ateliers musique de chambre, venez nombreux.Tout public
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Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 conservatoiredemusique@commercy.fr
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English :
The Commercy Conservatory of Music invites you to the chamber music workshop recital—we hope to see many of you there.
L’événement Restitution des ateliers musique de chambre Commercy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS