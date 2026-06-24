Restitution des ateliers musique de chambre Place Charles de Gaulle Commercy mercredi 1 juillet 2026.

Commercy

Restitution des ateliers musique de chambre

Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Le Conservatoire de Musique de Commercy vous invite à la restitution des ateliers musique de chambre, venez nombreux.Tout public

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Place Charles de Gaulle Conservatoire de musique Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 62 46 conservatoiredemusique@commercy.fr

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English :

The Commercy Conservatory of Music invites you to the chamber music workshop recital—we hope to see many of you there.

L’événement Restitution des ateliers musique de chambre Commercy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS