Restitution des ateliers théâtre Marlenheim
Restitution des ateliers théâtre Marlenheim samedi 25 avril 2026.
Restitution des ateliers théâtre
2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25 17:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Samedi 25 avril 2026 à la salle culturelle Les Roseaux .
Restitution des ateliers théâtre
– enfant 17h
– adulte 19h30
Organisé par 7 Art Dire .
2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 40 64 28
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English :
L’événement Restitution des ateliers théâtre Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble