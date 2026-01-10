Restitution des ateliers théâtre

2a rue de l’usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 17:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Samedi 25 avril 2026 à la salle culturelle Les Roseaux .

Restitution des ateliers théâtre

– enfant 17h

– adulte 19h30

Organisé par 7 Art Dire .

2a rue de l’usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 40 64 28

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English :

L’événement Restitution des ateliers théâtre Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble