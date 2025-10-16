Restitution des biens culturels pillés et mal acquis : quels enjeux ? Médiathèque Françoise Sagan Paris

Restitution des biens culturels pillés et mal acquis : quels enjeux ? Médiathèque Françoise Sagan Paris jeudi 16 octobre 2025.

La France a restitué, en novembre 2021, au Bénin, 26

œuvres des trésors royaux d’Abomey, pillées en 1881 par les troupes coloniales

et conservées jusqu’ici au musée du Quai Branly. Le rapport de Felwine Sarr et

Bénédicte Savoy (2018) avait mis en lumière, quelques années plus tôt,

l’urgence de restituer les œuvres acquises par la violence, afin de permettre

aux peuples concernés de se réapproprier leur histoire et leur identité

culturelle.

La restitution des œuvres d’art pillées soulève non seulement

des questions juridiques, mais aussi des problématiques éthiques, historiques

et sociales profondes, notamment pour les pays d’Afrique subsaharienne, qui ont

été victimes d’une spoliation massive de leur patrimoine culturel. Quels sont

les enjeux juridiques de ces restitutions ? Quelles responsabilités incombent

aux institutions culturelles occidentales dans ce processus ? Quels sont les

enjeux de ces restitutions dans des sociétés encore marquées par la

colonisation ? Et comment repenser la valorisation de ces œuvres lorsqu’elles

restent en France ?

Cette table ronde sera également l’occasion de découvrir le dernier livre de Bénédicte Savoy. A qui appartient la beauté ? (La Découverte, 2024) a reçu le Prix Elina & Louis Pauwels 2024 de la SGDL et le Prix Européen de l’Essai 2025.

À propos

Bénédicte Savoy

est depuis 2009 professeure d’histoire de l’art à l’université technique de Berlin, où elle est titulaire d’une chaire consacrée à l’« Histoire de l’art comme histoire culturelle ». Elle est l’auteure de nombreux ouvrages, dont Patrimoine annexé. Les biens culturels saisis par la France en Allemagne autour de 1800 (Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2003), En 2018, elle a publié avec Felwine Sarr Restituer le patrimoine africain (Seuil/Philippe Rey).

Saskia Cousin Kouton est

professeure de sociologie au laboratoire SOPHIAPOL de l’Université

Paris Nanterre, où elle coordonne les programmes de recherche

« Retours : géopolitiques, économies et imaginaires de la restitution »

et « Matrimoines / Rematriations ». Son dernier ouvrage, Ogun et les Matrimoines, est paru aux Presses universitaires de Paris Nanterre en 2024. Elle a également co-coordonné le numéro de revue suivant :

Saskia Cousin, Anne Doquet & Alexandra Galitzine-Loumpet (dirs.), Cahiers

d’Études africaines n°251-252 : Retours de restitution, 2023,

650 pages.

Sandrine Dossou est guide

conférencière et responsable de la médiation culturelle de l’exposition Art

du Bénin, d’hier et d’aujourd’hui : De la restitution à la révélation au

Palais de la Marina à Cotonou en 2022. L’exposition met en regard les 26

trésors royaux d’Abomey restitués par la France en novembre 2021 et plus

de 100 œuvres contemporaines d’artistes béninois.

Informations pratiques

Table ronde le jeudi 16 octobre de 19h à 21h dans l’auditorium de la médiathèque

Sur inscription

Une table ronde avec Bénédicte Savoy, Saskia Cousin Kouton et Sandrine Dossou

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan