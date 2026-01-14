Restitution des résidences d’écriture Laure Saffroy-Lepesqueur & Céline Mallorey La Médiathèque Trouville-sur-Mer

Restitution des résidences d’écriture Laure Saffroy-Lepesqueur & Céline Mallorey

La Médiathèque 176 Boulevard Fernand Moureaux Trouville-sur-Mer Calvados

Début : 2026-02-21 17:00:00

Le samedi 21 février à 17h, la Médiathèque de Trouville-sur-Mer accueille la restitution des deux résidences d’écriture menées par Laure Saffroy-Lepesqueur et Céline Mallorey au musée Villa Montebello en novembre et décembre 2025.

Au cours de leur résidence, les auteures ont exploré les 200 ans de Trouville-sur-Mer et sa transformation en station balnéaire, s’inspirant des lieux, des rencontres avec les habitants et des échanges avec les scolaires. Elles partagent aujourd’hui avec le public les œuvres littéraires issues de ce travail.

Entrée libre .

English : Restitution des résidences d’écriture Laure Saffroy-Lepesqueur & Céline Mallorey

On Saturday 21 February at 5pm, the Médiathèque de Trouville-sur-Mer presents the results of writing residencies by Laure Saffroy-Lepesqueur and Céline Mallorey, who have explored the town’s 200th anniversary and created works inspired by the place and its inhabitants. Admission free.

