Restitution Dis-moi dix mots… d’un monde à venir Méru

Restitution Dis-moi dix mots… d’un monde à venir

21 rue Anatole France Méru Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 18:00:00

fin : 2026-04-17 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17

L’opération Dis-moi dix mots est de retour à la médiathèque, sur le thème Dis-moi dix mots… d’un monde à venir .

Toute l’équipe vous invite à la Soirée de restitution Dis-moi dix mots le vendredi 17 avril à partir de 18h.

Au cours de cette soirée, nos différents partenaires nous présenteront leurs créations autour des dix mots de 2026, et nos usagers liront les textes qu’ils ont écrits.

Temps de partage gratuit sur inscription obligatoire via le site de la médiathèque ou par téléphone au 03 44 52 34 60.

L’opération Dis-moi dix mots est de retour à la médiathèque, sur le thème Dis-moi dix mots… d’un monde à venir .

Toute l’équipe vous invite à la Soirée de restitution Dis-moi dix mots le vendredi 17 avril à partir de 18h.

Au cours de cette soirée, nos différents partenaires nous présenteront leurs créations autour des dix mots de 2026, et nos usagers liront les textes qu’ils ont écrits.

Temps de partage gratuit sur inscription obligatoire via le site de la médiathèque ou par téléphone au 03 44 52 34 60. .

21 rue Anatole France Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 52 34 60 mediatheque@ville-meru.fr

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English :

The Dis-moi dix mots ( Tell me ten words ) operation is back at the multimedia library, on the theme of Dis-moi dix mots… d’un monde à venir ( Tell me ten words… from a world to come ).

The entire team invites you to the Dis-moi dix mots feedback evening on Friday April 17, starting at 6pm.

During the evening, our various partners will present their creations around the ten words of 2026, and our users will read the texts they have written.

This is a free time for sharing, and registration is required via the media library website or by telephone on 03 44 52 34 60.

L’événement Restitution Dis-moi dix mots… d’un monde à venir Méru a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre