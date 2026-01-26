Restitution du projet avec Anaïs Girard Durenque
mardi 3 février 2026.
Restitution du projet avec Anaïs Girard
Durenque Aveyron
Début : Mardi 2026-02-03
fin : 2026-02-03
2026-02-03
Des chants traditionnels des Pyrénées mis en voix et harmonisés.
19h et 20h Restitution du projet porté par Kalbéni dans les écoles avec Anaïs Girard Blanc Salle de spectacles 2 séances pour visionner les 7 courts métrages réalisés dans les écoles de la Communauté de
Communes du Réquistanais. Information 06 31 90 32 02 gratuit. .
Durenque 12170 Aveyron Occitanie
English :
Traditional songs from the Pyrenees put into voice and harmonized.
