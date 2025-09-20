Restitution du projet « Cartes Postales Sonores aux ruines du moulin de Chelles » dans le cadre de l’anniversaire des Cuizines Les Cuizines Chelles

Restitution du projet « Cartes Postales Sonores aux ruines du moulin de Chelles » dans le cadre de l’anniversaire des Cuizines Samedi 20 septembre, 15h00 Les Cuizines Seine-et-Marne

Entrée libre

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:30:00

Les Cuizines fêtent leur anniversaire et dans ce cadre-là nous profitons de cet évènement pour restituer le projet « Cartes Postales Sonores aux ruines du moulin de Chelles » réalisé dans le cadre de l’opération C’est Mon Patrimoine 2025. Ainsi, les créations des jeunes de l’IME Michel de Montaigne seront interprétées en live par l’artiste encadrant le projet « Jeanne pas Jeanne ». Ces bandes sonores ont été créé en studio au mois de juillet sur le logiciel Ableton et l’artiste rajoutera en live des nappes de synthé qui viendront accompagner ces instrumentales. En plus de ça l’artiste proposera un showcase afin que les parents et les jeunes puissent découvrir son univers.

En plus de cela, dans le cadre de l’anniversaire des Cuizines, nous organisons des ateliers d’initiation au DJing et à la guitare, des concerts gratuits sont organisés et la chorale des Cuizines fera également une représentation.

Les Cuizines 38 rue de la haute borne, chelles Chelles 77500 Le Mont-Chalâts Seine-et-Marne Île-de-France

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©Elisa Ciavaldini