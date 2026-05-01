Restitution du projet Constellation présentation d’un vitrail d’exception Rue du Coëtlosquet Saint-Louis-lès-Bitche

Saint-Louis-lès-Bitche

Restitution du projet Constellation présentation d’un vitrail d’exception

Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Pour leur première immersion à la manufacture Saint-Louis, les élèves de 4ème du collège La Paraison (Lemberg) ont découvert l’histoire du lieu, ses savoir-faire et son identité. Une rencontre marquante qui les a amenés à porter un nouveau regard sur ce patrimoine d’exception.

Inspirés par les blasons des villages des sites verriers et avec l’aide de l’artiste vitrailliste Mylène Billand, ils ont imaginé et réalisé des vitraux originaux mêlant tradition et création contemporaine.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, venez découvrir le fruit de leur travail. Les élèves vous présenteront leur projet, partagé à travers leurs propres témoignages audio et une diffusion de photographies retraçant les différentes étapes de cette aventure.

Cette édition 2026 s’inscrit dans le partenariat des Étoiles Terrestres (musée Lalique à Wingen-sur-Moder et musée du verre à Meisenthal) et dans le cadre du dispositif La classe, l’œuvre ! .

– Samedi 23 mai.

– De 18h à 20h présentation et échange avec des élèves du collège La Paraison entrée gratuite au musée.Tout public

8 .

Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 64 70 accueil.musee@saint-louis.com

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English :

For their first visit to the Saint-Louis factory, 4th graders from collège La Paraison (Lemberg) discovered the history of the site, its know-how and its identity. A memorable encounter that led them to take a fresh look at this exceptional heritage.

Inspired by the coats of arms of the villages on the glass-making sites, and with the help of stained glass artist Mylène Billand, they imagined and created original stained glass windows blending tradition and contemporary creation.

Come and discover the fruits of their labors during European Museum Night. The students will present their project, shared through their own audio testimonies and a showing of photographs retracing the various stages of this adventure.

This 2026 edition is part of the Étoiles Terrestres partnership (Lalique museum in Wingen-sur-Moder and Musée du verre in Meisenthal) and is part of the La classe, l??uvre! program.

– Saturday, May 23.

– 6 pm to 8 pm: presentation and discussion with students from La Paraison secondary school free admission to the museum.

L’événement Restitution du projet Constellation présentation d’un vitrail d’exception Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DU PAYS DE BITCHE