Depuis décembre 2025, le musée Blanche Hoschedé-Monet et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Vernon proposent une rencontre artistique aux habitants des trois résidences d’autonomie du territoire situées aux Blanchères, à Bizy et à Bully. Soutenu par le département de l’Eure et par l’Agence Régional de la Santé (ARS) dans le cadre du dispositif Culture Santé, le projet fait intervenir une artiste photographe locale, Elena Groud, sensible à la mémoire du geste créatif et à la parole des femmes. Ces rencontres poétiques et artistiques sont exposées au musée du 28 février au 29 mars 2026.

Vernissage : Vendredi 27 février à 17h

Visite de l’exposition samedi 28 février à 14h30

Atelier en présence de l’artiste et des participantes : mercredi 11 mars à 14h30 (2h) .

